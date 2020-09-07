دعاء فاروق تهدد الصفحات الإباحية باللجوء لمباحث الإنترنت.. فيديو

رنا صلاح الدين - عبرت الإعلامية المصرية دعاء فاروق عن استيائها الشديد من الصفحات التي تدعو إلى الإباحية، وتترك تعليقات على صفحتها بموقع "انستجرام".

دعاء فاروق نشرت مقطع فيديو، على حسابها بموقع "انستجرام"، توعدت خلاله أصحاب تلك الصفحات، وهددتهم باللجوء إلى مباحث الانترنت.

الإعلامية المصرية قالت: "في صفحات كتير أوي غريبة مؤخرا بلاقيها بتعلق عندي في الصفحة، ولما أدخل الصفحات دي ألاقي صور فاضحة، فبعمل لهم بلوك".

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وأضافت: "يعني اللي داخلين صفحتي عايزين يعاكسوا بنات ويستلقطوا والجو ده، أنا دلوقتي بعمل بلوك لكن المرة الجاية هعمل سكرين شوت وهطلع على مباحث الإنترنت، وأصحاب الصفحات دي هيتجابوا".

ووجهت تحذيرا للرجال، بقولها: "ممنوع أي راجل يدخل يعلق عندي بإعجاب أو غير إعجاب، لأن صفحتي للستات بس، وممنوع الرجالة يدخلوا، ومفيش تصبحوا على خير".