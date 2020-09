الحرب مستمرة.. آمبر هيرد ترفض طلب جوني ديب في صراعهما القضائي

رنا صلاح الدين - قدم النجم العالمي جوني ديب وثائق في محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا لتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وكان قد رفع ديب دعوى قضائية ضد أمبر هيرد في (مارس) 2019، بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست تتحدث فيه عن العنف التي تعرضت له من جوني خلال زواجهما.

ويأتي هذا الطلب من جوني ديب حتى يتمكن من تصوير دوره فى فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 في لندن.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن آمبر هيرد رفضت طلب جوني ديب بتأجيل النظر في القضية، خاصة أنها هي الأخرى ترتبط ببعض الأعمال.

وأوضحت أن آمبر هيرد من المحتمل أن تبدا في شهر فبراير المقبل، تصوير الجزء الثاني من فيلم "أكوا مان" رفقة النجم جيسون موموا.

وأشارت إلى أن أمبر هيرد اتهمت جوني ديب بأنه لا يعرف الجدول الزمني، للقضية التي رفعها ضده، وبالتالي فأن ترفض أي تأجيل من طرفه، إلا حال الحصول على تعويض مالي.

وتخطط شركة وارنر بروس لبدء تصوير فيلم "Fantastic Beasts 3" بداية من أكتوبر المقبل في لندن وسينتهي بحلول نهاية فبراير 2021.

وطلب جوني ديب بناء على تلك المواعيد من المحكمة تأجيل الجلسة إلى فترة بين مارس ويونيو 2021.