بسبب حبيبته الجديدة.. أزمة عنيفة بين براد بيت وأنجلينا جولي

رنا صلاح الدين - دخل النجم الهوليودي براد بيت في أزمة جديدة مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، بسبب علاقته العاطفية مع عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتور السكى.

براد بيت مرتبط بنيكول بوتور السكى، حيث شوهد براد وهو برفقة حبيبته الجديدة، في القصر الفرنسي الذي عقد قرانه فيه على أنجلينا جولي.

نيكول وأنجلينا جولي

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وكشفت تقارير صحيفة، أن أنجلينا جولي غاضبة بشدة من تصرف براد بيت، باصطحاب حبيبته الألمانية إلى القصر الذي عقد فيه زواجهما.

وأوضحت أن تصرف براد بيت، سيجعل أنجلينا جولي تعيد التفكير في علاقتهما التي تحسنت بشدة خلال الفترة الأخيرة.

وكان براد بيت وصديقته نيكول بوتور السكى يقضيان وقتًا فى شاتو ميرافال في فرنسا، حيث تواجدا في القصر الذي اشتراه خلال زواجه من أنجلينا جولي في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار.