هبة الأباصيري تكشف عن تعرض ابنتها لإصابة شديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - كشفت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري عن تعرض إحدى ابنتيها لإصابة شديدة في ساقها.

هبة الأباصيري نشرت صورة، على حسابها بموقع "انستجرام"، كشفت عن حجم إصابة ابنتها، حيث وضعت ساقها في جبيرة، بينما استندت على "عكازين" لتستطيع المشي.

الإعلامية المصرية علقت على الصورة، بقولها: "بنتي.. الحمد لله.. قدر ولطف".

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يذكر أن هبة الأباصيري كانت قد أنجبت ابنتها الكبرى "ليلى" من زوجها الأول، وبعد انفصالها عنه تزوجت من رجل من خارج الوسط الفني والإعلامي يدعى "عمر فطين"، وأنجبت منه ابنتها الصغرى "كايلا" عام 2013.

وكانت هبة الأباصيري قد شاركت مؤخرا في مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، بجزأيه الأول والثاني، وقدمت دور امرأة محجبة، والعمل بطولة داليا البحيري، أمل رزق، أميرة العايدي، هند عبدالحليم، وعدد من الشباب، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه وينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية.

كما افتتحت هبة الأباصيري أول خط انتاج عطور وبخور لها، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومن بينهم رانيا يوسف، وداليا البحيري.