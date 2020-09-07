برغم تخفيف حكم حبسها.. سما المصري تنهار وتتعرض للإغماء: حياتي اتدمرت

رنا صلاح الدين - قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتعديل حكم حبس الفنانة سما المصري من 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، للحبس سنتين وبقاء الغرامة كما هي، وذلك في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

ويبدو أن سما المصري كانت تتوقع حكم أخف، وهو ما جعلها تنهار في نوبة بكاء شديدةداخل قفص الاتهام فور سماعها الحكم.

وصرخت قائلة: "حياتى اتدمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه"، ثم تعرضت لحالة إغماء.

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وقامت قوات الأمن بنقل سما المصري لمحبسها بسجن النساء داخل عربة الترحيلات.

ومن جانبه، أكد محامي سما المصري، إنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم بحبس موكلته سنتين في قضية التحريض على الدعارة، وذلك بعد دراسته حيثيات الحكم.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وذلك قبل تخفيف الحكم في الاستئناف.