فيلم تينت يواصل كسر الأرقام القياسية بعد أيام من طرحه

رنا صلاح الدين - استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمي تينت للمخرج العالمي كريستوفر نولان، أن يحقق أكثر من 146 مليون دولار في سباق شباك التذاكر حول العالم، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا.

وكان فيلم تينت قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا الذى يهدد العالم

فيلم تينت من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وحقق الفيلم في إنجلترا إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق تينت في 41 دولة في نهاية هذا الأسبوع الماضي، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.