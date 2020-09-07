محمد صبحي يعرض التكفل بعلاج جمال يوسف بالخارج

رنا صلاح الدين - بعد الكشف مؤخرا عن إصابته بمرض سرطان البلعوم، منذ ثلاثة أشهر، أكد الفنان جمال يوسف أن الفنان محمد صبحي عرض عليه التكفل بعلاجه بالخارج.

جمال يوسف أكد أن الفنان الكبير محمد صبحي بمجرد علمه بإصابته، أصبح يتواصل يومياً مع أبنائه للاطمئنان عليه.

وأضاف أنه يعتبر محمد صبحي بمثابة والده وأستاذه في التمثيل، لافتا إلى أنه عرض على أولاده مبالغ مالية ليساعده في علاجه.

وتابع: "الأستاذ محمد صبحي أبدى استعداده لعلاجي بالخارج على نفقته الخاصة، وأنا لا أجد كلاماً يوفّي هذا الرجل حقه".

وكان الفنان جمال يوسف قد روى معاناته مع مرض "سرطان البلعوم"، حيق قال في تسجيل صوتي، إنه خضع لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري بعد اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في شهر مارس الماضي.

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وأضاف: "بعد ظهور نتيجة العينة اتجهت للدكتور تامر النحاس، وأجريت جلسات العلاج الإشعاعي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد المستشفيات".

جمال يوسف حرص على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدا أنه لم يتخلَ عنه في هذه المحنة.

وتابع: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وكذلك إيهاب فهمي وعفاف رشاد".