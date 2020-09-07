ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع على "انستجرام": فوق راسي.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، إلى مليون متابع.

ريهام سعيد نشرت صورة لها، وكتبت عليها: " مليون متابع"، وعلقت قائلة: "عارفة كويس إن عدد الفولورز ملوش علاقه بحب الناس ولا حجم الجمهور".

وأضافت: "لكن أنا ممتنة وفوق راسي من فوق إن في سة واحدة ييجي مليون فولو وأنا موقوفة ومش بنزل حاجه يتم متابعتها و لا صور و لا تيك توك و لا حاجه تابعوني عشانها".

واختتمت كلامها، بقولها: "تابعتوني عشان بتحبوني وبتدعموني وأنا لكل متابع بحبك وبقدرك ومتشكرة جدا علي تقديرك.. شكرا بجد شكرا".

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وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد احتفلت مؤخرا بانتهاء فترة وقفها عن العمل، والتي استمرت لمدة عام، وانتهت يوم 28 أغسطس.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "انهارده ٢٨ اغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الاعلاميه الموقوفة".

وأضافت: "مابقتش موقوفه والسنه دي كلنا قعدناها في البيت مش انا لوحدي وعدت السنه بسلام يالا افرحوا معايه بالبدايه الجديده".

وأكملت: "والي جاي كله خير ونجاح انا متاكده لان ربنا كبير و عظيم . يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه . بحبكوا اوي".