رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، إلى مليون متابع.
ريهام سعيد نشرت صورة لها، وكتبت عليها: " مليون متابع"، وعلقت قائلة: "عارفة كويس إن عدد الفولورز ملوش علاقه بحب الناس ولا حجم الجمهور".
وأضافت: "لكن أنا ممتنة وفوق راسي من فوق إن في سة واحدة ييجي مليون فولو وأنا موقوفة ومش بنزل حاجه يتم متابعتها و لا صور و لا تيك توك و لا حاجه تابعوني عشانها".
واختتمت كلامها، بقولها: "تابعتوني عشان بتحبوني وبتدعموني وأنا لكل متابع بحبك وبقدرك ومتشكرة جدا علي تقديرك.. شكرا بجد شكرا".
وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد احتفلت مؤخرا بانتهاء فترة وقفها عن العمل، والتي استمرت لمدة عام، وانتهت يوم 28 أغسطس.
ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "انهارده ٢٨ اغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الاعلاميه الموقوفة".
وأضافت: "مابقتش موقوفه والسنه دي كلنا قعدناها في البيت مش انا لوحدي وعدت السنه بسلام يالا افرحوا معايه بالبدايه الجديده".
وأكملت: "والي جاي كله خير ونجاح انا متاكده لان ربنا كبير و عظيم . يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه . بحبكوا اوي".
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع على "انستجرام": فوق راسي.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.