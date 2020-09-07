لن تصدق كم بلغ سعر "جاكيت" محمد رمضان في أحدث ظهور له.. شاهد

رنا صلاح الدين - نشر الإعلامي ربيع هنيدي مقطع فيديو جمعه بالفنان محمد رمضان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في دبي، احتفالا بإطلاق أغنيته الجديدة "يا حبيبي".

ربيع هنيدي كشف أن "الجاكيت" الذي ظهر به محمد رمضان في المؤتمر الصحفي، يبلغ ثمنه 30 ألف دولار، أي ما يعادل نصف مليون جنيه مصري.

حيث كتب، على حسابه بموقع "انستجرام": "دردشة جانبية وحصرية مع صديقي النجم محمد رمضان المتميز دوما.. فماذا قال بعد ان هنأته على اغنيته الجديدة بعنوان #ياحبيبي الدويتو الذي يجمعه مع #ميتر_غيمس؟.. والاناقة التي اطل بها (علما ان الجاكيت الذي يرتديه ثمنه 30 الف دولار)".

وأضاف: "واسترجعنا في دردشتنا أصداء حواري معه الذي انفردت به سابقا وتناقلته العديد من المواقع والحسابات وحقق اصداء كبيره، وشكر الله على منحه قوة داخلية تجعله يتحمل كل الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها.. ولانه على ثقة بأن أغنيته الجديدة #يا_حبيبي رغم جمالها والنجاح الذي ستحصده لن تمر مرور الكرام وسيهاجمه عليها عدد من المتربصين من داخل وخارج الوسط".

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وتابع: "لذلك باغتهم مسبقا بالرد على ما سيطلقونه من سهام .. باختصار، شكرا حبيبي #محمد_رمضان ع حفاوة الاستقبال.. وسر بمقولة: “نحن لا نكتمل بأحد، ولا نضيع من دون أحد، نسعد بمن بقى، وننسى من نسى".

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد طرح مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، والذي يشاركه غنائها الفنان العالمي ميتر جيمس.

محمد رمضان فاجأ جمهوره بإطلالة مختلفة فى كليبه الجديد، حيث ظهر عارياً كعادته، وقام بالوقوف فوق متن مدرعة، مستعرضا عضلاته، وقدم خلال الكليب رقص استعراضي مميز.

يذكر أن محمد رمضان وميتر جيمس قد قاما بتصوير كليب أغنية "يا حبيبي" بدولة الإمارات.