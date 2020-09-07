منة عرفة تخسر وزنها وتتألق بـ "التايجر" في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة الشابة منة عرفة لجلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بجسد نحيف، حيث خسرت الكثير من وزنها.

منة عرفة تألقت في الجلسة بإطلالة "تايجر" أنيقة، ووضعت بمكياج كثيف على وجهها، واسدلت شعرها الـ "كيرلي"، وتزينت بمجوهرات رقيقة.

الفنانة الشابة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "إذا كنت تراني قليلة.. فأنا أفعل الكثير".

Advertisements

يذكر أن منة عرفة، خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ليالينا 70"، وتعاونت من خلاله مع إياد نصار وغادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلي وجيهان نور وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت مؤخرا في تصوير فيديو كليب أغنية جديدة مع الفنان حمادة هلال.