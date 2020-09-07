نجل فريدة سيف النصر يتعرض لحادث خطير في الساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر عن تعرض ابنها لحادث خطير، خلال تواجده في الساحل الشمالي.

فريدة سيف النصر قالت إن ابنها تعرض لإصابات شديدة، حث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه".

وأضافت: "ابني رجعلي من الساحل متجبس كسر محترم من القدم لتحت الركبة.. قدر ولطف، ليس لها من دون الله كاشفة".

فريدة سيف النصر

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وكانت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر قد تعرض منزلها ومنزل نجلها للسرقة في شهر إبريل الماضي.

وكشفت الفنانة التفاصيل، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "الحمد لله.. تم سرقة بيتي وبيت ابني، أنا في التصوير وهو قضى 4 أيام عند أهل زوجته، الظاهر كنا متراقبين، جاري رفع البصمات، حسبنا الله".

يُذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي، في مسلسل "الفتوة"، وهو من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي‎.‎