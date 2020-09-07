صور| إطلالة مميزة للنجمة روزي هنتنجتون مع جيسون ستاثام

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رنا صلاح الدين - تهتم النجمة العالمية روزى هنتنجتون وايتلى بالظهور بإطلالات مميزة وخاطفة للأنظار سواء خلال حضورها الحفلات الكبرى والمهرجانات أو خلال حياتها اليومية.
وتركز روزي على إبراز أدق تفاصيل إطلالتها وهو ما يجعلها دائما محط إشادة من قبل كل من حولها .
وظهرت روزى هنتنجتون وايتلى بشكل مذهل أثناء توجهها لتناول وجبه الغداء مع خطيبها النجم البريطاني الشهير جيسون ستاثام "51" عاما.
روزي
وبدت روزي بإطلالة مميزة بملابس جمعت اللونين الأسود و الكحلي، حيث لفت صاحبة الـ 33 عاما، الأنظار نحوها حيث ظهرت بإطلالة جمعت الاناقة والبساطة معا.
واختارت روزى أن ترتدى معطف طويل من الجلد باللون النبيتى، و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Bottega Veneta" ووصل سعره الى 6545 جنيه إسترلينى.
روزيوأكملت روزى إطلالتها الرائعة بارتداي قميص أسود بسيط وبنطلون جينز أسود اللون في حين اختارت ان ترتدي نظارة شمس ذات تصميم كلاسيكي أكملت الاطلالة المميزة الساحرة.
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