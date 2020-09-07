"مزح" ألبوم أنغام الخليجي "جاهز"

تحرص المطربة المصرية أنغام على التواصل مع محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال الساعات الماضية نشرت صورة تجمعها بمهندس الصوت أمير محروس عبر حسابها على تطبيق" أنستقرام"، وأرفقتها بتعليق قائلة: "الماستر جاهز ألبومي الخليجي الجديد مزح".



ويأتي الألبـوم الخليجي الجديد لأنغام بعد فترةٍ طويلة من التحضير، وتتعاون فيه مع الملحن "سهم"، وعدد كبير من الشعراء البارزين في مقدمتهم بدر بن عبدالمحسن، وعبدالرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، والجادل، وقوس.

وتغني الفنانة المصرية في الألبوم مجموعة كبيرة من الأغنيات منها "غريب، وآخر لقاء، وبعض الخطأ، ولا تستغرب، وأدور، وابطي علي، وتسلم يدينه، وطاولة، وألف آسف، وثلاثة حروف"، وتتعاون فيه مع الموزعين الموسيقيين: "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشار سلطان".