الخليج 365 - صفوت دسوقيالإثنين 2020/9/7 03:54 م بتوقيت أبوظبي
تحرص المطربة المصرية أنغام على التواصل مع محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال الساعات الماضية نشرت صورة تجمعها بمهندس الصوت أمير محروس عبر حسابها على تطبيق" أنستقرام"، وأرفقتها بتعليق قائلة: "الماستر جاهز ألبومي الخليجي الجديد مزح".
ويأتي الألبـوم الخليجي الجديد لأنغام بعد فترةٍ طويلة من التحضير، وتتعاون فيه مع الملحن "سهم"، وعدد كبير من الشعراء البارزين في مقدمتهم بدر بن عبدالمحسن، وعبدالرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، والجادل، وقوس.
وتغني الفنانة المصرية في الألبوم مجموعة كبيرة من الأغنيات منها "غريب، وآخر لقاء، وبعض الخطأ، ولا تستغرب، وأدور، وابطي علي، وتسلم يدينه، وطاولة، وألف آسف، وثلاثة حروف"، وتتعاون فيه مع الموزعين الموسيقيين: "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشار سلطان".
كانت هذه تفاصيل خبر "مزح" ألبوم أنغام الخليجي "جاهز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.