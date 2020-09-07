سما المصري تنهار بعد تعديل حكم حبسها: "حياتي اتدمرت"

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بتعديل حكم سجن الفنانة سما المصري إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات وذلك في قضية التحريض على الفسق والفجور.

وشمل الحكم الجديد الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه (19 ألف دولار)، لإدانتها بالتحريض على الفسق، وفق ما أفادت جريدة "الوطن".

وبعد سماع الحكم انهارت سما المصري داخل قفص الاتهام وأغشي عليها بعد أن رددت: "حياتي اتدمرت حرام عليكم، والله مظلومة، إنتوا بتعملوا فيا كده ليه".

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وكانت المحكمة قد قضت بالسجن ثلاثة أعوام وسداد غرامة قدرها 300 ألف جنيه للراقصة سما المصري المتهمة بالتحريض على الفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة بعد نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها سما المصري، نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة، في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.