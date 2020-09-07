أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين على نحو طفيف، بالتزامن مع صعود نسبي لأسعار المعدن الأصفر عالميا.

وفي السوق السعودي سجل سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 233.52 ريال (62.26 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السوق السعودي 204.33 ريال (54.48 دولار).

وأوضحت التعاملات أن سعر جرام الذهب عيار (18) نحو 175.14 ريال (46.70 دولار)، وهذه الأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

الذهب منخفض التكلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 136.22 ريال (36.32 دولار)، فيما سجل الذهب عيار (12) نحو 116.76 ريال (31.13 دولار).

سعر الأوقية

وبلغ سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 7262.01 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1635 ريالا (435.72 دولار).

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء الماضي ، إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، في خطوة جديدة صوب فتح سوق المملكة للمستثمرين من الخارج.

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وأوضحت هيئة السوق، في بيان صحفي اليوم، أنه سيكون بوسع الأجانب المقيمين وغير المقيمين الاستثمار في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.

وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية 3 بنود، أولها أنه يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.

الذهب في السوق العالمي

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين عقب بيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تعاف اقتصادي سريع من الهبوط الناجم عن جائحة كورونا ودعمت الآمال باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1933.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1916.24 دولار يوم الجمعة. والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.

وأظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والذهب في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر أيلول وتخارجوا من الأسهم، إذ تكبح المخاوف إزاء الانتخابات الأمريكية الشهية للمخاطرة.



ويتوقع بنك أوف أمريكا أن تظل الأسواق "متقلبة"، وأن يبلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى 3630 قبل الانتخابات الأمريكية التي تجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.