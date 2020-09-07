شما حمدان تصدم جمهورها بحديثها عن الزواج.. وهذا ما أعلنته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الإماراتية شما حمدان عبر مداخلة هاتفية أنها لا ترغب بالزواج وأن اهتمامها الأول والأخير هو الفن، وجاء هذا الرد بعد توجيه المذيع سؤال لها حول الزواج لا سّيما بعد إعلان النجوم الشباب مثل محمد عساف وعايض يوسف زواجهما في الفترة الأخيرة، لترد حمدان بعد مباركتها لهما أن الارتباط عادة يؤثر على مسيرة الفنان لذلك هي لا تفكر بالأمر وأضافت أنها متزوجة الفن وهو اهتمامها الأول.

تصريحات حمدان هذه، أثارت حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة بين رواد السوشال ميديا، فالبعض سخر منها مؤكدين أنها "مسترجلة" بعض الشيء ولذلك لن يكون لأي شخص رغبة بالارتباط بها، فيما طالبها البعض بالتفكير بالأمر وعدم خسارة حياتها الخاصة والشخصية من أجل الفن، لا سيّما أن عدداً من النجوم الذين أعطوا الفن أولوية عن حياتهم الخاصة، أعلنوا فيما بعد عن ندمهم.

وشما حمدان هي فنانة إماراتية شابة، بدأت حياتها بالعزف على آلة البيانو والجيتار، حيث إنها تعزف منذ أن كانت بالثامنة من عمرها، ظهرت بالبداية في يوتيوب بعد تحميل مقاطع خاصة بها بينما تقوم بالغناء، لتقرر بعدها الاشتراك في برنامج مواهب العرب "أرابز غوت تالنت" بموسمه الثاني عام 2011 وعرضت الحلقة في 11 مايو 2012 وحققت من بعد تلك الحلقة شهرة بالخليج والعالم العربي وبعد ذلك وصلت إلى النهائيات وحصلت في النهاية على المركز الثاني.

Advertisements

وفي 29 يونيو من نفس العام، طرحت أغنية "يتامى" ثم "وش كنت بقول"، اللتين حققتا نجاحاً كبيراً، لتواصل بعدهما عملها في المجال الفني، وقد لقبت من قبل معجبيها بـ "سفيرة الطفولة".

وتعتبر حمدان من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب "اللوك" الخاص بها والذي اعتمدته حيث دائمًا ما تظهر بقصة شعر قصيرة جدًا مع ملابس أقرب للشباب، الأمر الذي جعلها دائمًا عرضة للانتقادات.

ويرى البعض أن اللوك الذي تظهر فيه حمدان، يجعلها بعيدة عن الأنوثة بعض الشيء، خاصة وأنها تعتمد ستايل الشعر القصير جدا والملابس الفضفاضة، مما يثير التساؤلات حولها بشكل مستمر، إلا أن حمدان لم تكترث يومًا لهذه التعليقات واستمرت في الحفاظ على "خط مختلف" خاص بها.