شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "أمل حياتى" يتولى حكاية "ضى القمر" لكندة علوش فى مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى المخرج أحمد حسن إخراج حكاية "ضى االقمر" من مسلسل "إلا أنا" والتى تقوم ببطولتها النجمة كندة علوش، المقرر انطلاق تصويره الأسبوع المقبل، وتم اختيار الجهة المنتجة للمخرج أحمد حسن بعد نجاحه فى حكاية "أمل حياتى" للنجمة حنان مطاوع والتى تعرض حالياً على قنوات DMC، وحققت نجاحاً جماهيرياً منذ عرض الحلقة الأولى من العمل.

حكاية "ضى القمر"، تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم، وتجسد "كندة" خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين.

"ضي القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما عُرضت أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حاليًا بعنوان "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، ويجري تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصي"، بطولة شيري عادل، والسادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.