شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فريدة سيف النصر يتعرض لحادث فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تعرض نجلها لحادث خلال تواجده في الساحل الشمالى، وكتبت فريدة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ابني رجعلي من الساحل متجبس كسر محترم من القدم لتحت الركبة.. قدر ولطف، ليس لها من دون الله كاشفة".



فريدة سيف النصر

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و آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، مسلسل "الفتوة" الذى عرض في موسم رمضان الماضى، والمسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادي مؤنس.

ومن أعمال فريدة سيف النصر، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى تم عرضه على شاشة ON E بطولة اياد نصار، انجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي.