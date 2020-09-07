شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم TENET يحقق إيرادات تتخطى 146 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمي TENET للمخرج العالمي كريستوفر نولان، أن يحقق أكثر من 146 مليون دولار في سباق شباك التذاكر حول العالم، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

Advertisements

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة ، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع الماضي ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.