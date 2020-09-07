شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تعلن دعم أحمد الجنزورى عقب اتهامه فى جريمة الفيرمونت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر تثير ما عرفت بـ"جريمة الفيرمونت" الجدل فى كثير من الأوساط بصورة كبيرة، حيث تحظى الحادثة باهتمام كبير ومتابعة أكبر يظهر صداها على السوشيال ميديا منذ اللحظة الأولى التى تفجرت فيها وتم الإعلان عنها حتى دخولها مرحلة التحقيقات من قبل النيابة، الفنانة غادة عادل بدورها حرصت على مساندة أحد المتهمين فى القضية وهو أحمد الجنزورى من خلال تعليق على موقع إنستجرام دعت فيه بعودته مرة أخرى لبيته بعدما تعرض للقبض عليه بهدف التحقيق معه حول مدى صلته بالأمر.

تعليق غادة عادل جاء على بوست للإعلامية كارين فهمى التى كتبت "صديقى وطول عمرة جدع وبيخاف علينا زى إخواته.. يا ريت العدالة تظهر لأنه يستاهل كل خير وإن شاء الله هيطلع بعد التحريات ما تاخد مجراها والمذنبون ياخدوا العقاب العادل، أحمد جنزورى مالوش علاقة بالاغتصاب".

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تعليق غادة عادل

ثم أضافت "إحنا مستنين العدالة والحفاظ على إن البنات والستات يبطل عندهم خوف وكل مغتصب ومتحرش ياخد عقاب علشان يبقى عبرة لغيره، القضية قضية اغتصاب وجماعي، بجد أنا بقيت خايفة أعيش في مجتمع بيقلب الموازين بالصورة دي"، ومن جهتها اكتفت غادة عادل بكتابة : "يا رب" .

وكانت النيابة العامة، أمرت فى وقت سابق بحبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتى).

كما أمرت النيابة العامة، بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).