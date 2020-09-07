شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تتألق فى جلسة تصوير جديدة على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللى كريم جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها على البحر خلال قضاء إجازتها الصيفية بالجونة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة :"الجنة على الأرض".



نيللي كريم



نيللي كريم

من ناحية أخرى قرر صناع مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين تأجيل تحضيرات الجزء الثانى من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول فى شهر رمضان الماضى، وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تأجيله لعام 2022، والسبب هو أن المخرجة كاملة أبو ذكرى لا تعمل فى موسمين متتالين وتفضل أن تأخذ وقتا من الراحة لذلك تم تأجيل المسلسل.

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نيللي كريم 2



نيللي

ودارت أحداث المسلسل حول "سكر وعمر" وعمليات نصب باخترافية شديدة بشكل كوميدى وكشفت بداية الحلقات بأن عمر - آسر ياسين قام بالنصب عليها فهو نصاب محترف ايضًا لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.







صورة أخري

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللى كريم وعلا رشدى وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.