شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة كامل.. تزوجت من فنان واشتكت من تجاهل الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة عايدة كامل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية الشهر الماضى ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتمكث 3 أسابيع وتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، ومن المقرر تشييع جنازتها بعد قليل من المستشفى على أن تتلقى أسرتها العزاء فى مدافن الأسرة بـ 6 أكتوبر بطريق الواحات.

وكانت الفنانة الراحلة قد كشفت مؤخراً أنها تمر بوعكة صحية صعبة، وتعانى من تجاهل أصدقائها فى الوسط الفنى.



الفنانة عايدة كامل

ولدت عايدة كامل يوم 22 من شهر سبتمبر عام 1931 بالقاهرة.

تزوجت من الفنان الراحل محمود عزمى وأنجبت منه الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الحالى.

التحقت بالجامعة ودرست العمل بالإذاعى وحصلت على درجة البكالوريوس فى التقديم الإذاعى، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل، ثم اتجهت مطلع الخمسينيات إلى التمثيل من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية.

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ظهرت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسى، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية.



عايدة كامل

قدمت ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التلفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل اسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.

من أبرز أفلامها "ست الحسن"، "ورد الغرام"، "لحن الخلود"، "نت الهوى"، "رقصة الوادع"، "حدث ذات ليلة"، "موعد مع المجهول"، "اسماعيل ياسين فى الطيران"، "حدث ذات ليلة"، "الانثى والذئاب" و"اسكندرية ليه".

اهتمت أكثر بالدراما التليفزيونية فى الثمانينات ومن أهم مسلسلاتها "هوانم جاردن ستى"، "اللص الذى أحبه"، "القضاء في الإسلام"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "رفاعة الطهطاوى".



عايدة كامل

أما فى الاذاعة فقدمت مسلسلات "الحب كدة"، "شىء من الخطر"، "حبيبى خذ بيدى"، "الدجال"، "ابن البرق"، "الفارس الأسود"، "كلاب الحراسة"، "الصديق والطريق".

كرمها وزير الثقافة السابق حلمي النمنم وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والمخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح، فى عام 2017 بمسرح الهناجر وتم اهدائها درع الرواد وشهادة تقدير.