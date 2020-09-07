منة فضالي تشيد بمسرحية "سيد درويش": "عمل محترم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت الفنانة منة فضالي بعرض مسرحية "سيد درويش".

ونشرت منة صورًا تجمعها بأبطال المسرحية، خلال حضورها العرض، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت منة على الصور: "وسط الأصدقاء سعيدة جدا بمسرحية سيد درويش، عمل محترم ومجهود عالي بجد من ميدو عادل عظيم مبروك، نيجي بقى لروح قلبي لقاء سويدان شهادتي فيكي مجروحة، جليلة العالمة اكتر من رائعة وقمر مبروك يا حبيبتي، رشا بقى عاملة دور حياه دور تحفة بجد مبروك يا حبيبتي، وسيد جبر عسل كراوية، مبروك للجميع ولمخرج العرض أشرف عزب".

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي وكوكبة أخرى من الفنانين .