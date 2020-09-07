نهال عنبر تنعى عايدة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة نهال عنبر، الفنانة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية.
ونشرت نهال صورة للراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وفاة الفنانة العظيمة القديرة والمحترمة ذات التاريخ الحافل، الاستاذة عايدة كامل، نسألكم الفاتحة والدعاء".
وأعلن هشام عزمي، نجل الفنانة الراحلة عايدة كامل، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، عن تشييع جنازتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، من مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق الواحات.
عايدة كامل واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، وقفت فيها أمام نجوم كبار، ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "معجزة السماء"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه".
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