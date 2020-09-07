نجل فريدة سيف النصر يتعرض لحادث في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض نجل الفنانة فريدة سيف النصر لحادث، خلال تواجده في الساحل الشمالي، أدى إلى إصابته بكسر في القدم.

وكتبت فريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك":" الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ابني رجعلي من الساحل متجبس كسر محترم من القدم لتحت الركبة.. قدر ولطف، ليس لها من دون الله كاشفة".

يُذكر أن فريدة سيف النصر شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي‎.‎