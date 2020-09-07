ندى بسيوني تنعى عايدة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنانة عايدة كامل، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية.

ونشرت ندى صورة للراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "ألف رحمة على وفاة الفنانة عايدة كامل، اللهم اجعل مثواها الجنة".

وأعلن هشام عزمي، نجل الفنانة الراحلة عايدة كامل، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، عن تشييع جنازتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، من مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق الواحات.

عايدة كامل واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، وقفت فيها أمام نجوم كبار، ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "معجزة السماء"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه".