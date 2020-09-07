فيديو| مي حلمي تغني "رايحين نسهر" لمحمد رمضان عبر "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المذيعة مي حلمي مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت مي في الفيديو رفقة صديقة لها، تغنيان أغنية "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان، على طريقة تطبيق "تيك توك". يذكر أن مي حلمي انفصلت مؤخرا عن زوجها المطرب محمد رشاد.

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