نيللي كريم تنشر صورًا جديدة من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت نيللي في الصور وهي تستعرض جمالها، خلال تواجدها بأحد الأماكن الساحلية في مصر، وعلقت: "الجنة على الأرض".
وعرض للفنانة نيللي كريم، في السباق الرمضاني الماضي مسلسل بـ"100 وش" بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، وإخراج كاملة أبوذكري.
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