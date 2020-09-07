وفاة المخرج التشيكي جيري مينزل عن 82 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - رويترز:

توفي المخرج التشيكي جيري مينزل، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، وفقًا لما ذكرته زوجته أولجا مينزيلوفا، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

جيري حصل فيلمه "قطارات عن كثب" في عام 1966 على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، وظهر مينزل ضمن الموجة الجديدة من مخرجي السينما التشيك في ستينيات القرن الماضي، ومنهم أيضًا ميلوش فورمان مخرج الفيلمين الشهيرين "طار فوق عش الوقواق" و"أماديوس"، والمخرجة الرئادة فيرا تشيتيلوفا.

وكان مينزل يعاني من مشكلات صحية خطيرة، ولم يظهر في مناسبات عامة منذ أن أُجريت له جراحة بالمخ في 2017.

وقالت زوجته في منشورها على "فيسبوك": "عزيزي جيركا أشكرك على كل يوم قضيته معك، فكل يوم كان استثنائيًا وأنا ممتنة لك كذلك على السنوات الثلاث الأخيرة رغم صعوبتها". وذكرت أن مينزل توفي في منزله.