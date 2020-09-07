نجوم الفن يواسون الشعب السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الشعب السوداني، بعدما تعرضت دولتهم لفيضانات وسيول، أدت لسقوط ضحايا بين موتى ومصابين، إلى جانب تدمير عدد كبير من منازلهم، ونستعرض أبرز ما كتبه النجوم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في التقرير التالي..

أحمد سيد أمين

نشر الفنان أحمد أمين صورة للسيول في السودان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "طول عمر السودان قريبة، ومصر والسودان امتداد لبعض بفعل الطبيعة.. بينهم خط رصاص بنرسمه بالقلم ونمسحه بالفن اللي مبيفرقش بين مصري وسوداني، ولا الموسيقى السوداني وحلاوتها وقربها".

أضاف "أمين": "في السودان دلوقتي تم إعلان حالة الطوارئ بسبب السيول والفيضانات اللي اتسببت في وفيات وإصابات وتدمير لاكثر من ١٠٠ الف بيت، ربنا يحفظ السودان وأهلها، غمة وتعدي".

شريهان

تفاعلت الفنانة شريهان مع هاشتاج "من قلبي سلام للخرطوم"، الذي أطلقه رواد موقع "تويتر".

وكتبت شريهان، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :"الله يحمي أهل السودان وشعبها الطيب".

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محمود حميدة

ونشر"حميدة" صورًا للفيضان، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، علق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص العزاء لأهل السودان في ضحايا السيول والفيضانات".

صلاح عبدالله

تفاعل الفنان صلاح عبدالله مع هاشتاج "من قلبي سلام للخرطوم".

وكتب "عبدالله" تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "يا حنان يا منان، ألطف يا لطيف بالسودان".

ديانا كرزون

تفاعلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مع هاشتاج "من قلبي سلام للخرطوم".

وكتبت ديانا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "اللهم إحفظ السودان، وأهل السودان بحفظك".