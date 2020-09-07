آخر ما طلبته من الجمهور.. 8 معلومات عن الفنانة الراحلة عايدة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت، قبل قليل، الفنانة عايدة كامل عن عمر ناهز الـ89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية مؤخرًا.

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن عايدة كامل:

- ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931.

- حازت على درجة البكالوريوس، وكانت انطلاقتها في فترة الخمسينيات.

- تزوجت الفنانة عايدة كامل من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها هو الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

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- قدمت عدة أعمالًا سينمائية أبرزها: "لحن الخلود"، "الوسادة الخالية"، "موعد مع المجهول"، "الطريق المسدود"، غيرها.

- كما شاركت عايدة كامل في عدة مسلسلات، منها "القاهرة والناس"، "على باب زويلة"، "شجرة اللبلاب"، "عيلة الدوغري"، "بين القصرين"، "هوانم جاردن سيتي".

- شاركت الراحلة عايدة كامل في مسرحيات، أبرزها "ليلة من الليالي"، "حكاية جواز"، "خطف مراتي".

- كانت الفنانة عايدة في بداية طريقها شاركت في عدة مسلسلات إذاعية، منها "حارة ستي"، "حبيبي خد بإيدي"، "جواز بالجملة"، "المماليك"، "الكنفاني"، "الدجال"، "الحب كده"، "البحث عن شمندل".

- أعلنت الفنانة الراحلة عايدة كامل عن مرضها في منتصف أغسطس الماضي، كتبت عايدة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".