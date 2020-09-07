تراند اليوم : فنان مصري شهير يعلن إصابته بالسرطان ويكتب طلبه الأخير

أحدث الفنان المصري جمال يوسف، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان في البلعوم، مطالبًا من الجميع من يعرفه ومن لا يعرفه بالدعاء له.
ونشر الفنان المصري، صورة له وهو مبتسم في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها :"الحمدلله علي كل حاجة تم التأكد من اصابتي بسرطان البلعوم تعرفني او متعرفنيش افتكرني بدعوة".
وقد تصدر يوسف حديث مواقع التواصل بعد هذا الإعلان، وهناك من الناس من لا يعرفونه إذ إنه لم يشارك بأدوار كبيرة لكنه بدأ مسيرته في عمر صغير في سن صغيرة بالمشاركة في «فوازير عمو فؤاد»، ولم يحصل بعدها على فرصته كاملة في الفن، وشارك بعدد كبير من الأدوار الصغيرة في أعمال معروفة، من أشهرها: (التوأم، أم كلثوم، البحار مندي، فارس بلا جواد، الليل وآخره، عباس الأبيض، مبروك جالك قلق، حدائق الشيطان، القاصرات)، وغيرها.