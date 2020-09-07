فى اقل من 24 ساعة.. كليب سينجل لـــ "شارموفرز" فى قائمة التريند

حققت فرقة شارموفرز نجاحا كبيرا بعد طرح أحدث فيديو كليب لها بعنوان "سينجل"، وذلك فى اقل من 24 ساعة، حيث يقترب الكليب الآن من المليون الأول فى المشاهدة. فى المشاهدة. Advertisements كما يواصل النجاح حاليا ويحتل مرتبة متقدمة فى قائمة التريند، كليب "سينجل" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان ومن إخراج يوسف طايع. محمد العرقان ومن إخراج يوسف طايع. وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن الأحداث.. والكليب من إنتاج شركة اجورا للإنتاج الفنى علي فايز و إسلام الدخخني ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

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