رحلت منذ قليل الفنانة الكبيرة عايدة كامل داخل مستشفى دار الفؤاد، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، ومن المقرر أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الواحات في مدينة السادس من

أكتوبر.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القديرة عايدة كامل:

ولدت في عام 1931.

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درست الإذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس.

وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ومن

أفلامها: (ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟).

ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية منذ الثمانينات، ومن أهم مسلسلاتها: (بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي)

تزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.