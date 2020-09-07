رحلت منذ قليل الفنانة الكبيرة عايدة كامل داخل مستشفى دار الفؤاد، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، ومن المقرر أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الواحات في مدينة السادس منأكتوبر.
وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القديرة عايدة كامل:
ولدت في عام 1931.
درست الإذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس.
وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ومنأفلامها: (ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟).
ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية منذ الثمانينات، ومن أهم مسلسلاتها: (بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي)
تزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات لاتعرفها عن القديرة عايدة كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.