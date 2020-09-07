محمد رمضان يتصدر يوتيوب بأغنية "ياحبيبي"

حصل الفنان محمد رمضان، بكليب أغنيته الجديدة "ياحبيبي" بمشاركة المغني الامريكي ميتر جيمس، على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب". بلغ عدد المشاهدات أكثر من مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان: جيمس وفرغلي بلاكس وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج حسام الحسيني. ساعة من طرحه عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان: جيمس وفرغلي بلاكس وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج حسام الحسيني. Advertisements يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لـ رمضان طرح مؤخرًا كليب أغنية"تيك توك"، بمشاركة الموسيقي الأمريكي الشهير سوبر ساكو، وحقق أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو،.

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