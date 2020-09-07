مواقع التواصل تنصب سرادق عزاء لوفاة الفنانة الراحلة عايدة كامل

نصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سرادق عزاء عبر حساباتهم الشخصية، لوفاة الفنانة القديرة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "وداعًا عايدة كامل"، لنعي الفنانة الراحلة من خلال صفحاتهم بمواقع التواصل، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته

ويرحمها.

تركت الفنانة القديرة خلفها صفحات من أعمالها الفنية التي تسكن ذاكرة المصريين حتى الآن، حيث شاركت في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، وقفت فيها أمام نجوم كبار، ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "معجزة السماء"، "موعد

Advertisements

مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه".

جدير بالذكر، أن عايدة طلبت من الجمهور في 17 أغسطس الماضي الدعاء لها لمرورها بوعكة صحية، وكتبت عبر "فيسبوك": "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي، وأنا في أتم صحة وعافية، محتاجة دعاءكم، أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".