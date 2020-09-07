نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة عايدة كامل، التي قدمت مسيرة فنية علي مدار تاريخ طويل الإبداع والفن بمصر و الوطن العربي.
وتقدمت إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمه ولنجلها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، ولكل فناني مصر والوطن العربي.
وتسأل إدارة المهرجان المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها
ويشار إلى ان رحلت الفنانة عايدة كامل منذ قليل داخل المستسفى، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما.
ويذكر ان ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعي الفنانة الكبيرة عايدة كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.