مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعي الفنانة الكبيرة عايدة كامل

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة عايدة كامل، التي قدمت مسيرة فنية علي مدار تاريخ طويل الإبداع والفن بمصر و الوطن العربي.

وتقدمت إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمه ولنجلها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، ولكل فناني مصر والوطن العربي.

وتسأل إدارة المهرجان المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها

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الكريمة الصبر و السلوان

ويشار إلى ان رحلت الفنانة عايدة كامل منذ قليل داخل المستسفى، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما.

ويذكر ان ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.