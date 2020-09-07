تشييع جنازة عايدة كامل بطريق الواحات

يقام ظهر اليوم، الأثنين، تشييع جثمان الفنانة القديرة عايدة كامل من أمام مستشفى دار الفؤاد، ومن المقرر أن يتم دفنهابمقابر الأسرة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر. في مدينة السادس من أكتوبر. ويشار إلى ان رحلت الفنانة عايدة كامل منذ قليل داخل المستسفى، وذلك Advertisements بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما. بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما. ويذكر ان ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

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