وكأنها تشعر بالنهاية.. آخر ما نشرته الفنانة الراحلة عايدة كامل

"يا رب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية.. محتاجة دعاءكم.. أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".. هذه الكلمات آخر ما نشرته الفنانة عايدة كامل

على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث توفيت صباح اليوم الإثنين بعد مرورها بوعكة صحية.

ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931، وحصلت على

درجة البكالوريوس في الإذاعة، وفي مطلع الخمسينات بدأت عملها بالسينما، ومن أهم أعمالها السينمائية: (لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟)، ثم اتجهت للعمل التلفزيوني فترة الثمانينات، ومن أهم أعمالها الدرامية: (بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي).