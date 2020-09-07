"يا رب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية.. محتاجة دعاءكم.. أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".. هذه الكلمات آخر ما نشرته الفنانة عايدة كاملعلى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث توفيت صباح اليوم الإثنين بعد مرورها بوعكة صحية.
ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931، وحصلت علىدرجة البكالوريوس في الإذاعة، وفي مطلع الخمسينات بدأت عملها بالسينما، ومن أهم أعمالها السينمائية: (لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟)، ثم اتجهت للعمل التلفزيوني فترة الثمانينات، ومن أهم أعمالها الدرامية: (بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي).
كانت هذه تفاصيل خبر وكأنها تشعر بالنهاية.. آخر ما نشرته الفنانة الراحلة عايدة كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.