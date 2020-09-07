وزيرة الثقافة تنعى الفنانة الكبيرة عايدة كامل

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الفنانة الكبيرة عايدة كامل، التى غيّبها الموت صباح اليوم الإثنين، 7 سبتمبر، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد فترة صراع مع المرض.
أبدت "عبدالدايم" حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمةخلال هذا العام، وقالت إن فن التمثيل فقد إحدى نجماته البارزات التى نجحت فى وضع بصمة مميزة على الشخصيات التى قامت بأدائها، وأضافت أن أعمالها ستبقى خالدة فى تاريخ الفن، وتقدمت بالعزاء لأسرتها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.
يذكر أن الفنانة عايدة كامل ولدت عام 1931، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، درست اﻹذاعة في الجامعة، وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ثم كرست جهودها للدراما التلفزيونية والإذاعية منذ الثمانينات.
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