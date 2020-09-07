بعد وفاتها صباح اليوم.. عايدة كامل كرست حياتها للحفاظ على ثقافة المجتمع

عايدة كامل.. فنانة كرست حياتها للدراما التلفزيونية منذ الثمانينات، التى جسدت خلالها العديد من الأدوار في مسلسلات عدة أهمها "بين القصرين – القضاء في الإسلام- هوانم جاردن سيتي".

الفنانة عايدة كامل عانت من المرض منذ مدة قصيرة، حتى توفيت صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز 89 عامًا.

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ونعى المجلس الأعلى للثقافة المصري في بيان له، وفاة الفنانة عايدة كامل، والدة أمين

المجلس، وزوجة الفنان الراحل محمود عزمي، وقال البيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى، وجميع العاملين، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، نسأل الله أن يتغمدها برحمته".

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آخر كلمات في حياتها:

فى الأيام الماضية كانت الفنانة الراحلة عايدة كامل كشفت عن تعرضها لأزمة صحية

صعبة، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، قائلة: "يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لي ذرة من الحب أن يدعو لي، أمر بظروف صحية صعبة فجأة ومن دون أي مقدمات".

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مشوار عايدة كامل الفني:

لدت عايدة كامل عام 1931، درست الإذاعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ومن أفلامها: "ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟".