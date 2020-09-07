مان سيتي يعلن إصابة رياض محرز بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ دقيقة واحدة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الاثنين، إصابة لاعبيه الدوليين، المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي في بيان له، أن اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

وجاء في البيان: “لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما”، مضيفا: “الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد”.

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت مواعيد جولات الموسم الكروى الجديد للبريميرليج 2020-2021، والمقرر إنطلاقه يوم 12 سبتمبر المقبل .

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من البريميرليج يوم 12 سبتمبر المقبل، فيما تنتهى منافسات الدور الأول للمسابقة يوم 16 يناير 2021، عي أن تختتم منافسات البطولة يوم الأحد 23 مايو العام المقبل .

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري ضد ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.