مليون مشاهدة بـ 12 ساعة..محمد رمضان يطلق أغنية “يا حبيبي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 59 دقيقة آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 1:23 مساءً محمد رمضان في أقل من 12 ساعة ، تجاوزت أغنية الفنان المصري محمد رمضان الجديدة “يا حبيبي” حاجز المليون مشاهدة التي طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”. وأعلن رمضان رسميا إطلاق أغنية “يا حبيبي” التي صورها في مدينة دبي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements ويتعاون رمضان في أغنيته الجديدة المنفردة “يا حبيبي” مع مغني الهيب هوب العالمي ميتر جيمس. ووجه رمضان الشكر لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة على منحه الإقامة الذهبية طويلة الأمد وحسن الضيافة وجميع التسهيلات المقدمة أثناء زيارته للإمارات، مؤكداً أن مصر والإمارات قلب واحد. وعبر حسابه في “أنستقرام”، شارك رمضان جمهوره مقاطع فيديو من يومياته أثناء وجوده في دبي وأبوظبي.

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