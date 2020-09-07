توتنهام مستعد لإنقاذ ريال مدريد من غاريث بيل وفق شروط محددة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 12:33 مساءً

رغم خروج اللاعب الويلزي غاريث بيل من حسابات المدرب زين الدين زيدان الذي يقود المنتخب الملكي، لا يزال بيل عقبة في وجه ريال مدريد يبحث عن التخلص منها، لا سيما أن عقد بيل ينتهي مع حلول عام 2022.

ذكرت وسائل إعلام البريطانية، أن الدولي الويلزي غاريث بيل مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، عبر بوابة ناديه السابق توتنهام.

وتؤكد الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب “السبيرز” مهتم بالتعاقد مع بيل، ورجوعه للمكان الذي صنع فيه نجوميته، لكن وفق عدة شروط وضعها النادي الإنجليزي، بحسب ما ذكرت صحيفة “dailymail” البريطانية.

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وتبقى أبرز الشروط التي بإمكان توتنهام أن يوافق فيها على ضم بيل وفقاً لرغبة مورينيو، هو تخفيض اللاعب راتبه الأسبوعي، الذي يبلغ حالياً 650 ألف يورو أسبوعياً مع ريال مدريد.

كما أن توتنهام لا يزال رافضاً لمسألة دفع مبلغ 60 مليون يورو، الذي حدده الريال لرحيل اللاعب، لاسيما أنه يبلغ من العمر 31 عاماً، من جهة، وكثرة إصاباته من جهة أخرى.

وتؤكد “ديلي ميل” أن الريال بإمكانه أن يقدم بعض التنازلات لإقناع توتنهام بضم اللاعب، على غرار تحمّل جزء من أجره لضمان تواجده خارج قلعة “سانتياغو برنابيو”، وهو ما قد يُغري “السبيرز” لحسم الصفقة.

ولم يظهر بيل في آخر سبع مباريات للفريق في الدوري، إذ شاهد من مقاعد البدلاء، أداء فريقه وهو يتفوق على غريمه برشلونة ليفوز باللقب.