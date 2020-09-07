محمد رمضان يضيء اللوحات الإعلانية في شوارع جدة وصولا إلى نيويورك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

يتحضر النجم المصري محمد رمضان لإطلاق أحدث أغنياته مع النجم العالمي الفرنسي الكونغولي، جيمس، على منصة “سبوتيفاي” التي ستطرح أغاني الثنائي.

وأقامت شركة “سبوتيفاي” حملة دعائية للإعلان عن أغنية النجمين، حيث وضعت صورة للمطرب المصري رفقة نجم موسيقى الهيب هوب الفرنسي الكونغولي، جيمس، في ميدان تايمز سكوير بينيويورك.

والتقر رمضان بـ جيمس في الإمارات العربية المتحدة تحديدا في إمارة دبي، التي يستمتع بها رمضان خاصة بعد حصوله على الغقامة الذهبة كهدية من حاكم دبي الشيخ محمد بن رائد آل مكتوم، وهي إقامة لمدة عشر سنوات ولا تعطي مث هذه الإقامات إلا في حالات خاصة.

وقررت الشركة ” سبوتيفاي” عرض صورة للمطربين على أكبر شاشة “إل إي دي” على طريق الملك القديم في مدينة جدة السعودية.

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وقال رمضان، في بيان صحفي: “من أفريقيا إلى العالم! متحمس جداً لتقديم ‏أغانينا إلى جمهور جديد حول العالم. لقد كان التعاون الغنائي مع جيمس تجربة رائعة بالنسبة لي، وأن نرى أغنيتنا تضيء شوارع نيويورك ‏وجدة نجاح مميز جدا”.‏

من جهته علق المدير الإقليمي لشؤون الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسام خضر، قائلا “Spotify” هو المكان الأمثل لاكتشاف أحدث الأعمال الموسيقية، فنحن نُسهل على المستمعين اكتشاف الموسيقى والأغاني وعلى الفنانين التفاعل بشكلٍ أفضل مع معجبيهم”.

مضيفا “ينظر الفنانون إلى Spotify على أنها المنصة الأولى لبناء قاعدة جماهيرية لهم، وتمتلك Spotify القدرة على مساعدة الفنانين في بناء اسمهم الفني من خلال الحملات التسويقية التي هي من أول الأسباب التي تدفع الفنانين للعمل معها”، بحسب ما نقل موقع arabnews.

يذكر بأن الفنان عمرو دياب هو أول فنان عربي يظهر على لوحات Spotify الموجودة في نيويورك.