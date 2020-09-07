ميسي يتحضر للتدريبات مع برشلونة .. وسيستمع للعروض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2020 11:53 صباحًا

بعد أن شغل العالم بموضوع انتقاله من برشلونة والتبعات التي أعقبت هذا الحدث بين أخذ ورد مع الأندية، وردة فعل الجماهير، ثم قرار عدوله عن الانتقال، بتحضر ميسي اليوم للانصمام إلى تدريبات فريقه الكتالوني. وقرار ميسي جاء لعدم رغبته الدخول في خلافات قضائية وقانونية طويلة الأمد، بحسب تصريحاته لموقع غول.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة سيخضع، اليوم الأحد، لفحوصات فيروس كورونا في منزله تمهيدًا لعودته لتدريبات الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع “goal” الرياضي، والتي أكدت أن اللاعب سيتواجد في تدريبات الغد وستكون تلك هي المواجهة الأولى بينه وبين رونالد كومان منذ أيام.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي لن يفكر في الماضي أو ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيضع كل تركيزه على تقديم أفضل ما لديه خلال الموسم المقبل، كما قال الأرجنتيني في مقابلته الحصرية مع جول.كوم يوم الجمعة.

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كما ذكرت الصحيفة أن ميسي لا يستبعد خيار الاستمرار في برشلونة لما بعد نهاية الموسم الجاري وانتهاء تعاقده.

وسيضع ميسي في اعتباره الاستماع للإدارة الجديدة عندما تأتي خلفًا لمجلس جوسيب ماريا بارتوميو الذي تنتهي فترته بنهاية الموسم الجاري.

وفي الوقت نفسه سيستمع ميسي للعروض التي سيحصل عليها في يناير المقبل، عندما يكون حرًا في التفاوض مع أي فريق آخر

ومن جهة أخرى، كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن محاولة الفريق التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، حينما طلب الرحيل عن فريقه الإسباني.

وقال المدير الرياضي للنادي الفرنسي ليوناردو في تصريحات صحفية “اليوم حينما تفكر في الوضع المالي تعرف أنه معقد، ولكن حينما تعرف أن ميسي سوف يرحل عن برشلونة، فهذا الأمر مغرٍ”، بحسب ما نشر موقع “غول”.