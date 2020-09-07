تعليق ديوكوفيتش بعد طرده

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد توجيهه كرة باتجاه أحد حكام الخطوط، خلال مباراته مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا على ملاعب فلاشينغ ميدوز، استبعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وعلّق ديوكوفيتش عبر حسابه في “إنستغرام” على هذا القرار، قائلاً: “لقد تركني هذا الموقف حزيناً، اطمأننت إلى حكم الخط وأخبروني أنها بخير. أنا آسف للغاية لأنني سببت لها مثل هذا الضغط، والذي كان غير مقصود، ولن أفصح عن اسمها لاحترام خصوصيتها”.

وتابع: “بالنسبة لإقصائي، أحتاج إلى العودة والعمل على خيبة أملي وتحويل كل هذا نحو النمو والتطور كلاعب وإنسان. أعتذر لبطولة أميركا المفتوحة للتنس وكل شخص تأثر بسلوكي، وأنا ممتن جداً لفريقي وعائلتي لدعمهم لي، وجماهيري لكونهم دائماً معي، وشكراً لكم. أنا آسف جداً”.

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كان ديوكوفيتش خسر ارساله في الشوط الـ11 ليتقدم عليه بوستا 6-5 في المجموعة الأولى. وعندما توجه الصربي للجلوس في مكانه، وجَه كرة كانت لا تزال بين يديه بقوة نحو الجزء الخلفي من الملعب، فأصابت بعنف إحدى حكمات الخطوط التي أطلقت صرخة قوية وسقطت متألمة بعد ان أصيبت في عنقها.

وتوجه ديوكوفيتش نحو الحكم لمعرفة ما إذا كانت على ما يرام، وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.

وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، قرر حكم المباراة إعلان كارينيو بوستا فائزاً في المباراة.