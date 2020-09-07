تراند اليوم : وفاة الفنانة القديرة عايدة كامل – رحلة فنية طويلة من الوسادة الخالية لهوانم جاردن سيتي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، الفنانة الكبيرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، ووالدة الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

وكانت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، كشفت مؤخرا أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها بدون أى مقدمات، طالبة من محبيها الدعاء لها.

وكتبت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها على فيس بوك: “يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعو لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات”.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنَّه سيتمّ تشييع جثمان الفنانة عايدة كامل ظهرًا من مستشفى دار الفؤاد.

الفنانة عايدة كامل ولدت في عام 1931، درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ومن أفلامها: (لحن الخلود، دايمًا معاك،الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، اسكندرية ليه؟)، ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية منذ الثمانينات، ومن أهم مسلسلاتها: (بين القصرين، القضاء في الاسلام، هوانم جاردن سيتي).