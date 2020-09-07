محمد رمضان يطرح كليب أغنيته الجديدة " "ياحبيبي" مع الفنان العالمي ميتر جيمس.. فيديو

رنا صلاح الدين - طرح الفنان المصري محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، والذي يشاركه غنائها الفنان العالمي ميتر جيمس.
محمد رمضان فاجأ جمهوره بإطلالة مختلفة فى كليبه الجديد “ياحبيبي”، حيث ظهر عارياً كعادته، وقام بالوقوف فوق متن مدرعة، مستعرضا عضلاته، وقدم خلال الكليب رقص استعراضي مميز.
يذكر أن محمد رمضان وميتر جيمس قد قاما بتصوير كليب أغنية "يا حبيبي" بدولة الإمارات.
وكان ميتر جيمس قد كشف مؤخرا، خلال لقائه في برنامج "Et بالعربي"، إن تصوير الفيديو كليب استغرق ثلاثة أيام فقط.
وأضاف أنه تقابل مع محمد رمضان لأول مرة في أحد المهرجانات الموسيقية في مراكش العام الماضي، لافتا إلى أنهما سجلا الأغنية منذ فترة.
ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد رمضان مؤخرا أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "موسى"، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج تامر مرسي.
وكان محمد رمضان قد خاض السباق الرمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة أحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، ودنيا عبدالعزيز، ونجلاء بدر، وإدوارد، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وريم سامي، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
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