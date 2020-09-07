مجهولون يبتزون نجمة كويتية بـ"فيديوهات خاصة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت "الفاشونيستا" الكويتية نهى نبيل، مجهولين بابتزازها ماليا، عبر تهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة بها من داخل منزلها.



وكشفت نهى نبيل التفاصيل عبر تطبيق "سناب شات" وقالت إنها تتجاهلهم تماما، لأن ليس لديها ما تخاف أو تخجل من نشره.

وأضافت: "مرة في حساب معروف إنه قاسي على المشاهير يتكلم عنهم ويبتزهم ويقول لهم تبغى اسكت عنك ادفع.. أول مرة كتب عني ما دريت، وتاني وتالت مرة كمان ويسب ويقذف ويألف وأنا ولا رديت عليه".





وتابعت: "أنا من رأيي الإنسان الواثق من نفسه لا يستفز.. مين على يخاف ويرد ويردح وبستفز هو اللي عنده مشكلة.. يعني قاعد تمر بضائقة مادية عندك مشاكل قاعد تترزق من ورا المشاهير.. ابعت لي رسالة صغيرة ترى أم حمود عندي ظروف والله بظبطك.. لكن لوية الدراع هذه ما تصير.. ترى انا دراعي جيلي ما ينكسر".

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وواصلت: "مرة واحدة دشت علي بتقولي أنا عندي ليكي أشرطة من أيام أمريكا إذا ما فتى راح أنشر الأشرطة اللي عندي.. أنا في أميركا كنت في المطبخ وكنت أمسح حمامات.. وين فضايح أميركا.. نفس اللي قالي عندي تسريبات من داخل بيتك إذا ما دفعتلي 50 ألف راح أنشرها.. أنا قولتله روح انشر عني".





كانت النيابة العامة في الكويت، بدأت التحقيق مع 8 من مشاهير السوشيال ميديا، و"الفاشينيستات"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مشاهير غسيل الأموال".

ونشرت صحيفة "الراي" أسماء الذين يجري التحقيق معهم في النيابة، للتأكد إن كانت أرصدتهم المتضخمة نتاج عمليات غسيل للأموال أو نتاج عمليات مشروعة وهم: مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، نهى نبيل وزوجها.

ووفقا للخبراء فإنه من المتوقع أن تشهد النيابة تحقيقات ماراثونية مع المتهمين، خصوصا وأن هناك مستندات وتحويلات سيواجه بها مشاهير السوشيال ميديا.